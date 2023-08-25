В Сибирь придет аномальная жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни на юге Сибири ожидается аномальная жара. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По его словам, воздух в регионе прогреется до +25-30°C, что превышает норму на 7-10°C.

«Очень высокие температуры в Сибири: Алтайский край, Кемеровская область, юг Красноярского края, Хакасия, Тыва. Там аномалии температуры на 7-10°C нормы, и температура 25-30°C», – рассказал он.

Вильфанд добавил, что жаркая погода также придёт в юго-западную часть Якутии. По его словам, в ближайшие дни столбик термометра в этом регионе поднимется до 24-28°C.