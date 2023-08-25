Детский омбудсмен Львова-Белова посетила "Город Ангелов" в Беслане
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в ходе рабочего визита в Северную Осетию посетила "Город Ангелов" в Беслане.
"Приехала и к мемориалу на месте бывшей школы №1. Люди приходят сюда помолиться, приносят цветы, игрушки и бутылки с водой, которой детям и взрослым в те страшные дни так не хватало. Здесь невозможно сдержать слезы. Это боль, которую не забыть", написала в своем Telegram-канале Мария Львова-Белова.
Она напомнила, что в результате теракта в школе погибли 334 человека, 186 из них - дети, 800 человек были ранены, 72 ребенка стали инвалидами.
"Как такое возможно, не укладывается в голове. И, как говорят местные, хотя в следующем году будет 20 лет со дня трагедии, "чем дальше, тем горше". Сейчас здесь строится храм новомучеников и исповедников российских и центр профилактики терроризма. На стенах бывшего спортзала фотографии погибших детей с них тебе в глаза смотрят ангелы. И мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения этого страшного преступления против детства, против самой жизни", написала Мария Львова-Белова.