Детский омбудсмен Львова-Белова посетила "Город Ангелов" в Беслане

"Как такое возможно, не укладывается в голове. И, как говорят местные, хотя в следующем году будет 20 лет со дня трагедии, "чем дальше, тем горше". Сейчас здесь строится храм новомучеников и исповедников российских и центр профилактики терроризма. На стенах бывшего спортзала фотографии погибших детей с них тебе в глаза смотрят ангелы. И мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения этого страшного преступления против детства, против самой жизни", написала Мария Львова-Белова.