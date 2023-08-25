Педагог оценил идею отменить в школах оценки по некоторым предметам

Автору инициативы надо понимать, что она затрагивает всю систему оценивания в школе. На мой взгляд, вся эта система уже давно находится в кризисе - из пятибалльной она превратилась по сути в трехбалльную. То есть у нас очень редко ставятся двойки, а единицы - практически никогда. Кроме того, надо помнить, что дети - плохо это или нет - во многом мотивируются получением оценки. Вообще в школе сейчас доминирует регулятор под названием рейтинг. И мы, к сожалению, находимся под влиянием рейтингомании. На всех педсоветах и совещаниях подводятся итоги с опорой на рейтинг. И я согласен с тем, что по творческим предметам не стоит оценивать достижения или их отсутствие в балльной шкале. Я предложил бы оценивать только хорошие и отличные по своему качеству работы учеников. У многих детей нет успехов по другим предметам, а, например, по изобразительному искусству, по музыке успехи у них могут быть. И, кстати говоря, жаль, что они не влияют на этот рейтинг, на поступление в вуз, особенно если вуз связан с этими предметами. Считаю, что в инициативу следовало бы включить такой элемент, как учет достижений ребенка по этим предметам. Хотя они завершаются достаточно рано, в 6-м или 7-м классе, что, на мой взгляд, плохо, тем не менее их надо и в итоговой аттестации каким-либо образом учитывать. Да, за плохой рисунок или негодный вокал не нужно ругать и карать учеников. В таких предметах необходимо развивать сферу поощрения, а не сферу наказания. Тем не менее какая-то шкала для оценки там должна быть - так уж сложилось школьная система.

Александр Снегуров Историк, профессор МГПУ, кандидат психологических наук, заслуженный учитель России