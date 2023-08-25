Педагог оценил идею отменить в школах оценки по некоторым предметам
Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с Рамблером прокомментировал новую инициативу депутатов Госдумы касательно системы оценивания знаний в российских школах.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность отмены системы оценок для общеразвивающих и творческих предметов в школьной программе, передавал ТАСС. В своем письме парламентарий предлагает вместо выставления оценок перейти на зачетную систему по таким предметам, как музыка, ИЗО, технология и физкультура. По его словам, отметки "не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка, при этом оказывают сильнейшее эмоциональное и психологическое давление на детей".
Снегуров выразил мнение, что изменение одного сегмента во всей системе оценки знаний учащихся невозможно без ее полной переработки.
Автору инициативы надо понимать, что она затрагивает всю систему оценивания в школе. На мой взгляд, вся эта система уже давно находится в кризисе - из пятибалльной она превратилась по сути в трехбалльную. То есть у нас очень редко ставятся двойки, а единицы - практически никогда. Кроме того, надо помнить, что дети - плохо это или нет - во многом мотивируются получением оценки. Вообще в школе сейчас доминирует регулятор под названием рейтинг. И мы, к сожалению, находимся под влиянием рейтингомании. На всех педсоветах и совещаниях подводятся итоги с опорой на рейтинг. И я согласен с тем, что по творческим предметам не стоит оценивать достижения или их отсутствие в балльной шкале. Я предложил бы оценивать только хорошие и отличные по своему качеству работы учеников. У многих детей нет успехов по другим предметам, а, например, по изобразительному искусству, по музыке успехи у них могут быть. И, кстати говоря, жаль, что они не влияют на этот рейтинг, на поступление в вуз, особенно если вуз связан с этими предметами. Считаю, что в инициативу следовало бы включить такой элемент, как учет достижений ребенка по этим предметам. Хотя они завершаются достаточно рано, в 6-м или 7-м классе, что, на мой взгляд, плохо, тем не менее их надо и в итоговой аттестации каким-либо образом учитывать. Да, за плохой рисунок или негодный вокал не нужно ругать и карать учеников. В таких предметах необходимо развивать сферу поощрения, а не сферу наказания. Тем не менее какая-то шкала для оценки там должна быть - так уж сложилось школьная система.Александр СнегуровИсторик, профессор МГПУ, кандидат психологических наук, заслуженный учитель России
Вместе с тем эксперт согласился с мнением парламентария о том, что в настоящее время нагрузка на детей в школах слишком велика, однако, по словам педагога, снижать ее необходимо "по другим линиям".
"Например, не стоит "впихивать" [в школьную программу] новые предметы, которые сейчас гроздями сыплются сверху, не стоит торопиться с внедрением новых инициатив. Кроме того, необходимо отойти от коммерциализации и бюрократизации в школах, а также от системы ЕГЭ. Именно она порождает стресс у учеников, а не уроки рисования", — заключил педагог.
Ранее сообщалось, что в 2023 году рекордное число россиян решили не работать 1 сентября — отпуск или выходной в День знаний возьмут 34 процента родителей.