Части России предрекли жаркое окончание лета

В последние дни лета в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока ожидается аномально жаркая погода. Об этом рассказал России Роман Вильфанд.

По его словам, в Красноярском и Алтайском краях, а также Тыве, Хакасии, Бурятии, Якутии и на Сахалине температура с 26 по 30 августа будет на 7-10 градусов выше нормы.

В сибирских регионах жара достигнет 32-34 градусов, а Бурятии и Якутии предрекли до плюс 27-28, что, в свою очередь, может осложнить ситуацию с пожарной опасностью. На Сахалине в конце лета ожидается до плюс 27, что тоже на семь-восемь градусов теплее нормы.