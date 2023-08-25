Названа одна из самых дорогих улиц в России

Казанская улица Пушкина стала самой дорогой торговой улицей России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

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Минимальная арендная ставка на улице столицы Татарстана составила 37,6 тыс. рублей за 1 кв. м в год.

Второе место в рейтинге заняла улица Красная в Краснодаре со стоимостью аренды в 27 тыс. рублей за "квадрат". Улица Пискунова в Нижнем Новгороде заняла третье место со ставкой аренды в 25,8 тыс. рублей.