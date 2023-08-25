В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Около 1,5 миллиона новых случаев Covid-19 было зарегистрировано в период с 24 июля по 20 августа текущего года, это на 63 процента больше по сравнению с предыдущими 28 днями. Об этом сообщается в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает РИА Новости, за указанный период в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом и более двух тысяч смертей, что на 63 процента больше и на 48 процента меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями.