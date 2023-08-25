Глава государственного оркестра Литвы выступил против запрета русских классиков

Художественный руководитель Государственного оркестра Литвы Гинтарас Ринкявичюс выступил против запрета на исполнение произведений русских классических композиторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

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Ринкявичюс заявил, что согласен с запретом на въезд в республику музыкантам, поддержавшим спецоперацию России на Украине. При этом он не понимает, чем провинились Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и Дмитрий Шостакович.

«В других странах музыку этих почивших композиторов исполняют, а в Литве — нет. В Польше — нет. Это несправедливо», — сказал худрук оркестра страны.