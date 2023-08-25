Суд признал банкротом сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Суд в Татарстане признал банкротом сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Доронина ввели процедуру реализации имущества сроком на полгода.

Также суд обязал Доронина в течение одного рабочего дня передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.

Финансовая пирамида Finiko появилась в августе 2019 года в Казани. Виртуальная пирамида привлекала деньги, обещая высокую доходность. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать доход и не смогли вернуть свои вложения.

Доронин был задержан, а затем арестован в июле 2021 года.

В МВД РФ сообщили, что получили десять тысяч заявлений на Finiko от россиян и иностранцев, их общие вложения в пирамиду превысили пять миллиардов рублей.