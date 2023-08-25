В Госдуме захотели отменить оценки по ряду школьных предметов

В Госдуме (ГД) захотели отменить оценки по ряду творческих и общеразвивающих предметов в школах. С таким предложением выступил зампред нижней палаты парламента и член партии ЛДПР Борис Чернышов, пишет ТАСС.

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В своем письме министру просвещения Сергею Кравцову политик просит рассмотреть возможность отменить систему оценок по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка, технология и физкультура. По мнению Чернышова, отметки по этим дисциплинам не влияют на дальнейшие успехи в учебе и карьере, но при этом оказывают сильное эмоциональное и психологическое давление на учащихся.

Депутат считает, что это решение поможет снизить нагрузку как на детей, так и на учителей, а также простимулирует развитие творческих навыков и физической подготовки школьников.

Начать реализацию инициативы Чернышов предлагает с Москвы, постепенно распространяя практику по всем общеобразовательным школам России.