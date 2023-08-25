В Госдуме рассмотрят законопроект о введении наказания за пропаганду экстремизма

В России предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду и публичное оправдание экстремизма, в том числе массовых нападений в учебных заведениях. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в осеннюю сессию, сообщает «Парламентская газета».

© Газета.Ru

По мнению депутатов, нападения в школах в стране за последние годы принимают масштабы, сопоставимые с экстремизмом. При этом в СМИ и интернете иногда появляются публикации, оправдывающие или пропагандирующие такие преступления.

Группа парламентариев считает нужным внести изменения в статью 280 УК и установить наказания за пропаганду и оправдание экстремизма, аналогичные тому, которые предусмотрены за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на четыре года. Те же деяния с использованием СМИ, интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей — пять лет.

Один из соавторов документа Эрнест Валеев уточнил, что механизмы для установления фактов оправдания экстремизма уже отработаны.

«Все основные принципы уже давно существуют и успешно работают, о чем свидетельствует, например, рабочая практика наших правоохранительных органов», — сказал депутат.

В конце июля суд в Москве предъявил экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову-Гиркину обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.