В Минпросвещения назвали сроки поставки в школы нового учебника по истории

Новые учебник по истории, предназначенный для учащихся 11-х классов, поставят в школы России до 1 сентября. Такие сроки назвал министр просвещения Сергей Кравцов, его цитирует РИА Новости.

© Lenta.ru

Глава Минпросвещения подчеркнул, что до начала учебного года учебник по новейшей истории поставят во все образовательные учреждения страны, полностью перейти на него планируется в ближайшие пять лет. По мнению Кравцова, качественное образование по истории должно стать опорой в условиях информационной войны.

До конца 2025 года также будут подготовлены новые учебные пособия и по другим предметам, сказал министр, подчеркнув, что он добавит в образовательный процесс единство.