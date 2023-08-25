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В Минпросвещения назвали сроки поставки в школы нового учебника по истории

Новые учебник по истории, предназначенный для учащихся 11-х классов, поставят в школы России до 1 сентября. Такие сроки назвал министр просвещения Сергей Кравцов, его цитирует РИА Новости.

В Минпросвещения назвали сроки поставки в школы нового учебника по истории
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Глава Минпросвещения подчеркнул, что до начала учебного года учебник по новейшей истории поставят во все образовательные учреждения страны, полностью перейти на него планируется в ближайшие пять лет. По мнению Кравцова, качественное образование по истории должно стать опорой в условиях информационной войны.

До конца 2025 года также будут подготовлены новые учебные пособия и по другим предметам, сказал министр, подчеркнув, что он добавит в образовательный процесс единство.

В августе Минпросвещения представило новый учебник истории за 11-й класс. В пособии кардинально переработаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а также появились главы о событиях с 2014 по 2023-й — в том числе и о специальной военной операции (СВО) на Украине. В главах говорится о современной Украине как ультранационалистическом государстве и поддержке СВО абсолютным большинством россиян. Кроме того, в пособии описана предыстория конфликта на Украине.

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