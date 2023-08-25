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Росавиация: аэропорты московского авиаузла и Жуковский работают штатно

Московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также Жуковский возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.

Росавиация: аэропорты московского авиаузла и Жуковский работают штатно
© Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Аэропорты московского авиаузла и Жуковский по состоянию на 08:00 мск работают штатно», — указали в ведомстве.

В ночь на 25 августа сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимали и не отправляли рейсы. Часть самолетов были направлены в зону ожидания.

Ночью 23 августа аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали рейсы на вылет и прилет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на среду в Можайском районе Московской области был сбит беспилотник. По его словам, второй беспилотник попал в строящееся здание бизнес-центра «Москва-Сити».

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