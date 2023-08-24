Синод РПЦ признал святыми мощами останки убитого священника

Священный синод Русской православной церкви принял решение считать останки, обретенные в поселке Старопышминск в Свердловской области, святыми мощами погибшего в 1918 году диакона Иоанна Плотникова. Об этом пишет пресс-служба Московского патриархата на официальном сайте.

«Постановили считать останки, обретенные в поселке Старопышминске Свердловской области, святыми мощами священномученика Иоанна Плотникова и благословить их почитание в качестве таковых», - уточнили в патриархате.

В пресс-службе пояснили, что тело диакона, принявшего мученическую кончину, было погребено на приходском кладбище Сретенского храма Пышминского завода.

Прихожане установили на его могиле крест, но в дальнейшем власти его убрали и поставили вместо него большой камень, предположительно без надписи.

В 2022 году Следственный комитет РФ провел обследование места захоронения. Обретение предположительных останков священномученика Иоанна Плотникова состоялось 12 ноября 2022 года.