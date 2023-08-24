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В Подмосковье в квартиру многоэтажки залетела хищная птица

Житель Ступино обнаружил в своей квартире неожиданного гостя, а именно хищную птицу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В квартиру многоэтажного дома в Подмосковье залетела хищная птица
© Газета.Ru

Информацию о госте, залетевшем в квартиру девятиэтажного дома, мужчина передал специалистам Госветслужбы Подмосковья, которые прибыли на место и забрали животное.

Врачи определили, что птица относится к виду «канюк обыкновенный». Специалисты не обнаружили у хищника повреждений, поэтому после осмотра выпустили его в естественную среду обитания.

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