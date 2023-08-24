В квартиру многоэтажного дома в Подмосковье залетела хищная птица

В Подмосковье в квартиру многоэтажки залетела хищная птица
Житель Ступино обнаружил в своей квартире неожиданного гостя, а именно хищную птицу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Информацию о госте, залетевшем в квартиру девятиэтажного дома, мужчина передал специалистам Госветслужбы Подмосковья, которые прибыли на место и забрали животное.
Врачи определили, что птица относится к виду «канюк обыкновенный». Специалисты не обнаружили у хищника повреждений, поэтому после осмотра выпустили его в естественную среду обитания.
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