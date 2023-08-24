В Новом Рижском театре повысили зарплату Чулпан Хаматовой

Руководство Нового Рижского театра увеличило зарплату артистке Чулпан Хаматовой. Об этом пишет портал «СтарХит» со ссылкой на источник.

В 2022 году артистка уехала в Латвию. Свое решение она объяснила тем, что не согласна с политикой российской власти.

По данным портала, Хаматова не скрывает, что в прибалтийской республике получает значительно меньше, чем в России. Вместе с тем, она максимально выкладывается, чтобы удержаться в театре.

Источник отметил, что в первые месяцы в НРТ ей платили $800 (75,5 тыс. рублей), в настоящее время ее зарплата составляет $1200 (порядка 113 тыс. рублей).