В АТОР рассказали, сколько времени займет получение шенгенской визы

Россиянам придется ожидать получения шенгенской визы от четырех недель и выше, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В пресс-службе отметили, что в настоящее время ситуация с получением разрешений на въезд в европейские страны продолжает оставаться сложной.

По данным туроператоров, ожидание в среднем составляет четыре недели и выше. Вместе с тем, есть страны, визу в которые придется ждать еще дольше.

В частности, визовые центры Франции, Испании, Португалии представляют очень малое количество слотов на подачу документов. Кроме того, увеличились сроки рассмотрения документов.

Вместе с тем, заметили в пресс-службе, консульство Франции в Москве относится лояльно к россиянам и нередко выдает многократные визы на 6 месяцев и 1 год. Дипмиссия Испании, в свою очередь, выдает россиянам мультишенген на 3 месяца.

В АТОР пояснили, что для получения визу в Грецию следует записаться за 1-2 недели вперед, сроки рассмотрения составят от 10 до 14 дней. Кроме того, можно быстро получить визу для поездки в Венгрию - заявление рассматривают около 2 недель.