Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля рыбной продукции из Японии

Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу.

Ведомство отметило, что разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий Океан.

Отмечается, что в случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры.

Ранее межрегиональные управления Россельхознадзора предприняли ряд мер после того, как Роскачество обнаружило опасные бактерии, в том числе сальмонеллы и кишечную палочку, в проверенных образцах куриного фарша.

Как сообщили в ведомстве, ранее эксперты Роскачества исследовали 18 торговых марок фарша, взятых в 10 регионах России. По результатам лабораторных испытаний только 2 марки куриного фарша из 18 были признаны высококачественными.