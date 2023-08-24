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Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля за рыбной продукцией из Японии

Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям для ввозимой из Японии продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла авария.

В России введут режим усиленного контроля для рыбы из Японии
© РИА Новости

24 августа компания Tokyo Electric Power, оператор АЭС «Фукусима-1», начала сбрасывать воду со станции в океан.

«Служба вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов», — говорится в заявлении Россельхознадзора.

Профессор Кузнецов заявил о незаконности сброса воды Японией с «Фукусимы-1»

Кроме того, Росрыболовство поручило провести комплексные мониторинговые исследования в районе сброса технической воды с АЭС «Фукусима-1».

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