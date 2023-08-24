В России введут режим усиленного контроля для рыбы из Японии

Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля за рыбной продукцией из Японии
Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям для ввозимой из Японии продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла авария.
24 августа компания Tokyo Electric Power, оператор АЭС «Фукусима-1», начала сбрасывать воду со станции в океан.
«Служба вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов», — говорится в заявлении Россельхознадзора.
Кроме того, Росрыболовство поручило провести комплексные мониторинговые исследования в районе сброса технической воды с АЭС «Фукусима-1».