Российский атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся с Северного полюса

Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся из экспедиции на Северный полюс в порт Мурманска. Об этом Мурманской области.

В экспедиции приняли участие более 80 школьников — финалистов проекта «Ледокол знаний», победителей и призеров всероссийских конкурсов. Мурманскую область представили ученик кадетской школы, трижды ставший призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2023 году, и ученица академического лицея, победившая в конкурсе «Отличники Росатомфлота».

Школьников встретила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, которая поздравила их с окончанием экспедиции.