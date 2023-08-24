Стало известно, как изменятся задания ОГЭ в 2024 году

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в 2024 году.

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Скажем сразу, будут изменения. Все они направлены на усиление так называемой деятельностной составляющей: применения умений и навыков, анализа различной информации, решения практических задач, развернутого объяснения, аргументации.

Но обновятся КИМ далеко не по всем предметам. Изменения не затронут математику, информатику, биологию, физику, химию, историю, географию, обществознание и иностранные языки.

В экзамен по по русскому языку включены четыре новых задания с кратким ответом, скорректированы критерии оценки развернутых ответов.