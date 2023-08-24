В Госдуме захотели высылать из страны «распускающих руки» мигрантов

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые Люди» Владислав Даванков предложил высылать мигрантов из России за оскорбительные домогательства в отношении граждан. Соответствующий законопроект уже был направлен на заключение правительства, пишут «Ведомости».

© Lenta.ru

По словам Даванкова, россияне регулярно жалуются на приставания со стороны мигрантов, в особенности в летнее время. Он заявил, что в некоторых районах на улицу страшно выходить и детям, и взрослым.

«В России такое поведение недопустимо. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать в тот же день, первым же рейсом», — считает парламентарий.

Разработанный законопроект предлагает внести изменения в статью 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, дополнив ее положением о наказании иностранных граждан за домогательство к окружающим штрафом от четырех до пяти тысяч рублей и депортацией.

Даванков подчеркнул, что «печальным подтверждением» необходимости данной меры стал случай с мигрантом, который ударил россиянку из-за длины ее шорт.

Речь идет о нападении уроженца одной из стран Средней Азии на жительницу подмосковного Красногорска, которая совершала пробежку. Мигрант объяснил, что ему не понравилась облегающая одежда россиянки. В свою очередь, пострадавшая рассказала, что мужчина преградил ей путь и ударил кулаком в лицо. Момент преследования бегуньи попал на видео.