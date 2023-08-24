СМИ проанализировали профессионализм учителей в России

Каждый шестой преподаватель в прошлом году не имел высшего педагогического образования. Это 172,3 тысячи человек, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные статистического сборника НИУ ВШЭ «Образование в цифрах».

При этом 84,1% (911 тысяч человек) имеют вузовский специалитет.

Среднее специальное образование имеют 12,41% учителей (134,5 тысячи человек). Ещё 2,7% (29,8 тысячи педагогов) окончили вузы по другим специальностям.