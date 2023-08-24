Какой сегодня церковный праздник – 24 августа

24 августа православные верующие вспоминают мучеников Евпла. Мученик Евпл принадлежал к ранним христианам, которые пожертвовали своей жизнью ради веры. Он родился в городе Катания на Сицилии, где служил архидьяконом. Евпл всегда носил с собой Евангелие и проповедовал язычникам о Христе. В 304 году его арестовали и привели в суд, однако Евпл не отрекся от веры и его обрекли на страшные муки. Подробнее о том, какой сегодня церковный праздник отмечают православные верующие в России, читайте в материале «Рамблера».

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День памяти преподобных Феодора и Василия Печерских

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Христиане в России сегодня вспоминают преподобных Феодора и Василия Печерских – киевских монахов, которые жили в XI веке и стали мучениками за свою веру. Феодор и Василий были друзьями, всю жизнь они поддерживали друг друга и в подвигах, и в соблазнах.

В какой-то момент святой Феодор принялся жалеть о том, что раздал свое богатое имение. Однако преподобный иеромонах Василий своими молитвами и наставлениями избавил друга от страсти серебролюбия. Оба монаха ушли из жизни в 1098 году от увечий, которые им нанес князь Мстислав Святополкович. Князь несправедливо заподозрил преподобных в сокрытии сокровищ. Спустя год Мстислав погиб во время междоусобной войны: его поразили стрелой в грудь. На смертном одре князь произнес: «Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора».

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Как православная церковь отмечает божественный праздник памяти преподобных Феодора и Василия Печерских

24 августа святые покровительствуют домашней живности. Именно поэтому сегодня особенно важно ухаживать за животными. Кроме того, если у вас есть возможность, сегодня крайне благоприятный день для того, чтобы позаботиться о бездомных четвероногих.

Продолжается Успенский пост – сегодня запрещено есть скоромную пищу (то есть ту еду, которая была изготовлена из теплокровных животных), однако сегодня можно позволить себе горячую еду с растительным маслом.

Наши предки предпочитали 24 августа стричь овец, ведь к этому дню их шерсть уже сильно отрастала. Мастера делали нитки из овечьей шерсти, а затем вязали теплые вещи.

Что нельзя делать 24 августа

Существует легенда, что на болотах можно увидеть белого коня, который ищет своего погибшего хозяина — Евпатия Коловрата. Именно поэтому в древности сегодняшний день считался страшным и опасным.

Сегодня запрещено употреблять алкоголь – считается, что к выпившему человеку непременно явится покойник.

24 августа нельзя ныть, страдать и жаловаться на судьбу, а также лениться и отводить много внимания своим страхам.

Христиане в этот день не ходят на рыбалку к водоемам. В народе принято считать, что утопленники могут затащить к себе.

Сегодня опасно гулять в одиночестве, так что от таких прогулок следует отказаться.