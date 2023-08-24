Роспотребнадзор усилил контроль за японской рыбой

Радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии, усилен Роспотребнадзором в Приморье после сбросов в океан радиоактивной воды, использовавшейся на АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Приморском крае усилен радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии. Такое поручение дано региональному ведомству центральным аппаратом. Решение было принято после сообщений о намерении Токио начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся на АЭС "Фукусима-1", - говорится в сообщении.

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В поручении говорится необходимости не допустить поступления в оборот рыбы, рыбных продуктов и морепродукты, произведенных в Японии, с повышенным содержанием радионуклидов. В Роспотребнадзоре региона отметили, что в ходе проверок направлено на исследование 22 пробы рыбной продукции, проведено 44 исследования на содержание радиоактивных веществ. Все образы соответствуют обязательным требованиям.

С 2011 года аккредитованными лабораториями Приморского края проводится лабораторный мониторинг пищевой рыбной продукции на соответствие обязательным требованиям по радиологическим показателям безопасности. Проведено свыше 33 тыс. исследований, по результатам которых радионуклидов в рыбной продукции не выявлено.

Председатель Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил ТАСС, что организация не получала обращений или протестных заявлений с судов в связи со сбросом воды с АЭС "Фукусима".

"Моряки знают о том, что течение Куросио идет по берегу Японии, проходит Сангарский пролив, захватывает сброшенную воду и несет к берегам Северной Америки. Пока весь поток идет через Тихий океан, оно рассасывается. <…> Обращений от моряков или каких-то заявлений, или протестных явлений с судов не поступало", - сообщил Суханов.