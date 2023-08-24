Синод РПЦ обсудит вопрос о возможной канонизации Суворова
Синод РПЦ обсудит возможную передачу на рассмотрение синодальной комиссии вопроса о возможной канонизации в лике святых выдающегося российского полководца Александра Суворова. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Открывая заседание Священного Синода 24 августа, предстоятель РПЦ огласил его повестку. В ней прозвучал вопрос «О передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова», пишет ТАСС.