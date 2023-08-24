В России резко сократилось количество пенсионеров
В России численность пенсионеров с начала 2023 года сократилась на 404,2 тыс. человек. При этом неработающих пенсионеров стало меньше на 300 тысяч, а работающих – на 100 тысяч. Это следует из данных Фонда пенсионного и социального страхования.
«По состоянию на 1 января зарегистрировано 41,78 млн пенсионеров, а на 1 июля – 41,37 млн. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы», – говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что сокращение числа пенсионеров прежде всего связано с переходным периодом пенсионной реформы. Согласно планам, в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию будут выходить только те, кому она положена досрочно. К примеру, это граждане, проживающие на Крайнем Севере. Также коррективы внесла и пандемия коронавируса, пишет РБК.