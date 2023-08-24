Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

В трех московских аэропортах в четверг, 24 августа, произошла отмена и задержка 35 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 16 самолетов, 4 — отменили. Во Внуково перенесли 7 рейсов, 2 — отменили. В Шереметьево задержали 6 авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.