Синоптики зафиксировали первые заморозки в европейской части России

Первые заморозки зафиксированы минувшей ночью в городе Шарья Костромской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что заморозки прогнозируются в ближайшие дни на европейской территории России и на Урале. По его словам, похолодание ожидает жителей Челябинской, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Костромской областей, Башкортостана и Пермского края.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что прогнозы уже оправдались.

«Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России (…) Холоднее всего было в городе Шарья Костромской области, там минимум составил минус 1,4 градуса», - пояснил он.

Леус также отметил, что заморозки были и в Кировской области.