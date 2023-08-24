Опрос: 64% руководителей рады отмене удалёнки в их компаниях

Специалисты исследовательского центра «Зарплаты.ру» провели опрос и выяснили, как российские работодатели относятся к переходу сотрудников с удалёнки в офис. Так, оказалось, что 64% из них рады полной или частичной отмене такого формата работы, 28% расстроены, а 8% не испытывают эмоций по этому поводу.

По словам аналитиков, 57% участников опроса также заявили, что на удалёнке их сотрудники сохранили свою обычную эффективность, у 13% команда начала работать с ещё большей отдачей, а у 30% работников производительность труда, наоборот, снизилась.

К настоящему времени положительное отношение к такому формату работы сохранили лишь 28% респондентов, тогда как в 2020 году их было 55%.

Для того чтобы пережить период удалённого режима работы, 72% руководителей пришлось развить в себе новые качества, сообщили исследователи.

Так, например, речь идёт об обучении работе в мессенджерах и сервисах видеоконференций (64%), о большем делегировании полномочий и доверии к подчинённым (57%), более продолжительной коммуникации с работниками в индивидуальном формате (55%), жёстком контроле рабочего времени сотрудников (48%), а также об ужесточении требований к результатам их работы (28%).

Несмотря на сложности и новые требования, которые принесла удалёнка, большинство руководителей (53%) относятся нейтрально к перспективе возврата к такому формату работы, положительно — 32%, отрицательно — 15%.

Как уточнили аналитики, к настоящему времени удалёнку полностью отменили в компаниях у 45% респондентов, у 51% — частично, а у 4% работа всё ещё идёт полностью в удалённом формате.

Опрос проводился с 16 по 23 августа в городах-миллионниках среди 1970 начальников отделов и руководителей компаний в возрасте 25—55 лет.