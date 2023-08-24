В России спрос на услуги частных тренеров вырос почти на треть

Спрос на услуги частных спортивных тренеров различной специализации в России летом 2023 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в "Авито услугах".

Отмечается, что летом россияне активнее всего интересовались услугами тренеров по футболу. Спрос на занятия для детских и взрослых команд вырос почти в три раза - на 171% в сравнении с июнем-августом 2022 года.

Тренировки по танцам стали востребованнее на 51%, занятия с тренерами по фитнесу - на 39%. В число популярных занятий также вошел бокс, спрос на этот вид спорта вырос на 26%.

Увеличилось и количество предложений от частных тренеров, спортивных школ, секций и студий. За лето на "Авито услугах" в категории "Спорт, танцы" было опубликовано на 23% больше объявлений по сравнению с прошлым годом. Наиболее активно предложение растет среди тренеров по фитнесу (+34%), боксу (+30%) и танцам (+29%).