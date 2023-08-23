В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"
В Великобритании на аукцион выставили одно из редчайших изданий «Гарри Поттера»
Владелица одного из самых редких изданий «Гарри Поттера» выставила его на аукцион в Великобритании. Эксперты полагают, что книгу удастся продать за 8-12 тысяч фунтов стерлингов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
По данным агентства, 26-летняя Карина Хаушинг из Глазго выиграла издание с автографом Джоан Роулинг в конкурсе издательского дома Bloomsbury в 2012 году.
Помощник директора аукционного дома Hansons подчеркнул что это издание «технически является самым редким».
Он пояснил, что в общей сложности было выпущено 15 экземпляров. Их владельцы, добавил мужчина, ранее не выставляли свои раритеты на продажу.
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