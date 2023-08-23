Жительница США побила мировой рекорд по длине бороды у женщин

Гражданка США из штата Мичиган попала в Книгу рекордов Гиннеса как женщина с самой длинной бородой. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

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Согласно официальной информации Книги рекордов, 38-летняя Эрин Ханикат обладает 30-сантиметровой бородой. Для этого она не брилась на протяжении двух лет. При этом предыдущий рекорд также принадлежал гражданке США – 75-летней Вивьен Уиллер.

Отмечается, что борода Ханикат растет естественным образом из-за заболевания яичников. Из-за своего недуга женщина страдает от гормонального дисбаланса, одним из проявлений которого является избыточный рост волос.