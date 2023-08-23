В ДОМ.РФ прокомментировали продажу дачи Сталина

Бывшую дачу советского лидера Иосифа Сталина продадут при условии ее реставрации. Об этом News.ru в ДОМ.РФ.

В Институте развития уточнили, что речь идет об усадьбе «Липки». На данный момент она проходит процедуру оценки, дату и условия проведения аукциона пока не определили. Также в ДОМ.РФ указали, что торги объектов культурного наследия регионального значения проводятся не впервые.