В ДОМ.РФ прокомментировали продажу дачи Сталина
Бывшую дачу советского лидера Иосифа Сталина продадут при условии ее реставрации. Об этом News.ru в ДОМ.РФ.
В Институте развития уточнили, что речь идет об усадьбе «Липки». На данный момент она проходит процедуру оценки, дату и условия проведения аукциона пока не определили. Также в ДОМ.РФ указали, что торги объектов культурного наследия регионального значения проводятся не впервые.
«Условия их восстановления и содержания в соответствии с действующим законодательством обозначаются в договоре, который заключается с инвестором по итогам аукциона», — добавили там.
Согласно планам Института развития, торги по экс-даче Сталина пройдут в четвертом квартале 2023 года.
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