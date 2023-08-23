В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате

В Кисловодске (Ставропольский край) инспекторы ГИБДД выписали первый в стране штраф за нарушения при езде на электросамокате, рассказал мэр города Евгений Моисеев. Об этом пишет РИА «Новости».

Моисеев отметил, что в среду, 23 августа, администрация города совместно с сотрудниками ГИБДД провела рейд по городу-курорту.

В ходе акцию нарушителю правил «был выписан первый в стране штраф за езду на электрическом самокате».

Штраф был выписан за поездку на самокате в зоне действия запрещающего знака, уточнил Моисеев.

Напомним, что повсеместное распространение в России электросамокатов привело к большому количеству жалоб от граждан на постоянные нарушения ПДД со стороны пользователей устройств.