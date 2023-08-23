В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате
В Кисловодске (Ставропольский край) инспекторы ГИБДД выписали первый в стране штраф за нарушения при езде на электросамокате, рассказал мэр города Евгений Моисеев. Об этом пишет РИА «Новости».
Моисеев отметил, что в среду, 23 августа, администрация города совместно с сотрудниками ГИБДД провела рейд по городу-курорту.
В ходе акцию нарушителю правил «был выписан первый в стране штраф за езду на электрическом самокате».
Штраф был выписан за поездку на самокате в зоне действия запрещающего знака, уточнил Моисеев.
Напомним, что повсеместное распространение в России электросамокатов привело к большому количеству жалоб от граждан на постоянные нарушения ПДД со стороны пользователей устройств.
На фоне этого власти начали постепенно ужесточать контроль за этими транспортными средствами.