Впервые в школах по всей России пройдут учения по действиям в ЧС
В школах, колледжах и техникумах 29-30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями. На учениях будут отрабатывать комплексный сценарий действий учителей и охраны при террористической угрозе.
- Один из из ключевых вопросов подготовки к началу учебного для всех образовательных организаций - обеспечение безопасности. В конце августа состоятся всероссийские учения по безопасности, где будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств, - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать.
Во время учений проверят, как работают системы оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.