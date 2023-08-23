Впервые в школах по всей России пройдут учения по действиям в ЧС

- Один из из ключевых вопросов подготовки к началу учебного для всех образовательных организаций - обеспечение безопасности. В конце августа состоятся всероссийские учения по безопасности, где будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств, - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать.