Кабмин разработает законопроекты о повышении качества жизни граждан

Правительство РФ дополнило перечень законопроектов, которые следует разработать и внести в Государственную Думу в 2023 году, в него включены еще 18 инициатив. Это следует из соответствующего распоряжения кабмина.

© Парламентская газета

Согласно документу, законопроекты будут касаться расширения возможностей МФЦ, повышения эффективности научных экспедиций в Северном Ледовитом океане, совершенствования механизма предоставления налоговых льгот для резидентов Дальневосточного и Арктического регионов, а также выделения средств на инфраструктурные проекты и внедрение экспериментальных режимов в сфере цифровых инноваций.

«В план добавлен новый раздел, предусматривающий разработку 18 законопроектов, нацеленных на повышение качества жизни граждан, дальнейший экономический рост и научно-технологическое развитие страны, повышение качества государственного управления, создание условий для сбалансированного регионального развития», — цитирует ТАСС сообщение.

До последних изменений в плане значился 31 законопроект, а сам документ был разбит на шесть тематических блоков.