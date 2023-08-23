Кабмин разработает законопроекты о повышении качества жизни граждан
Правительство РФ дополнило перечень законопроектов, которые следует разработать и внести в Государственную Думу в 2023 году, в него включены еще 18 инициатив. Это следует из соответствующего распоряжения кабмина.
Согласно документу, законопроекты будут касаться расширения возможностей МФЦ, повышения эффективности научных экспедиций в Северном Ледовитом океане, совершенствования механизма предоставления налоговых льгот для резидентов Дальневосточного и Арктического регионов, а также выделения средств на инфраструктурные проекты и внедрение экспериментальных режимов в сфере цифровых инноваций.
«В план добавлен новый раздел, предусматривающий разработку 18 законопроектов, нацеленных на повышение качества жизни граждан, дальнейший экономический рост и научно-технологическое развитие страны, повышение качества государственного управления, создание условий для сбалансированного регионального развития», — цитирует ТАСС сообщение.
До последних изменений в плане значился 31 законопроект, а сам документ был разбит на шесть тематических блоков.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что за первое полугодие 2023 года реальные доходы россиян выросли на 4,7%. Он также подчеркнул, что по итогам этого года должны расти зарплаты работников бюджетной сферы, как и зарплаты граждан страны в среднем по экономике субъектов РФ.