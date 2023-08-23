Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов России
Заморозки прогнозируются в ближайшие дни на европейской территории России и на Урале. Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, похолодание ожидает жителей Челябинской, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Костромской областей, Башкортостана и Пермского края.
«Особенно сложная ситуация будет на Урале», - предупредил синоптик.
Вильфанд отметил, что с 24 по 26 августа в Челябинской области возможны заморозки до минус 2 градусов. Также до отрицательных значений упадет температура в Свердловской и Тюменской областях.
Минусовая температура будет также в Пермском крае и в Башкортостане. А 24 августа холод придет в Костромскую и в Архангельскую области.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что к концу недели похолодание ожидается и в Москве. Согласно его прогнозу, из-за вторжения холодного атмосферного фронта возобновятся дожди, а температура ближе к выходным упадет до +6-11 градусов ночью и до +12-17 градусов днем.