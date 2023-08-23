Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России

В ближайшие дни прогнозируются заморозки в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Костромской областях, Башкортостане и Пермском крае. Об этом 23 августа завил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в Челябинской области температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов, также возможны сильные дожди, град и шквалистый ветер. При этом аналогичное похолодание ожидает и жителей Свердловской и Тюменской областей.

«На европейской территории России, особенно в Поволжье, на Урале, прогнозируются заморозки. И особенно сложная ситуация будет на Урале", — цитирует «Интерфакс» Вильфанда.

Синоптик добавил, что в Башкирии, Пермском крае, Костромской и Архангельской областях также ожидаются заморозки.