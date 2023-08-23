В Московской области обнаружили фиолетовый гриб

Паутиннику фиолетовому присвоена третья категория статуса редкости. Его можно употреблять в пищу, но специалисты Минэкологии напомнили о том, что собирать такие образцы нельзя.

Причина заключается в том, что неправильное срезание может замедлить размножение. Эксперты также напомнили о вышедшей в середине весны статье Уголовного кодекса РФ. За сбор особо редких растений россияне могут лишиться свободы на срок до девяти лет. Речь идет только о тех видах, которые внесены в Красную Книгу.