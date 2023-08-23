Спасатели вытащили упавшего в колодец енота в Подмосковье
В Подмосковье спасатели вытащили енота из водопроводного колодца. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в среду, 23 августа.
По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Базарово Дмитровского городского округа 22 августа. Местный житель вызвал мастера для ремонта водопроводного сооружения. Спустившись в колодец рабочий слегка наступил на что-то мягкое и испугался. Присмотревшись мужчина увидел на дне колодца мокрого зверька, который никого к себе не подпускал. На место происшествия вызвали спасателей.
Прибывшие на место специалисты соорудили из веревки петлю, аккуратно накинули ее животное и вызволили его из плена. Надев защитные краги, дежурный смены посадил енота в клетку, после чего зверька вывезли в лес и отпустили на волю.
Другое животное из колодца достали спасатели в подмосковном Орехово-Зуеве. Местная жительница услышала вой бездомной собаки из канализации и вызвала специалистов.