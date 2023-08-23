У популярного средства против аллергии выявили побочные эффекты
У препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин выявили новые побочные эффекты — депрессивное расстройство и синдром «сухого глаза».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо Минздрава РФ, в инструкции к этим лекарствам необходимо добавить соответствующую информацию.
Частота проявления осложнений неизвестна — эту информацию также необходимо отразить в документации. Доказательства наличия этих побочных эффектов получена после современных исследований опыта клинического применения препаратов на основе дезлоратадина.
Всего в государственном реестре лекарственных средств указано 27 препаратов с этим действующим веществом. Наиболее популярные из них — «Эриус», «Лордестин» и «Дезлоратадин-Вертекс».
Ранее Росздравнадзор подтвердил информацию об остановке поставок препарата от гепатита С «Зепатир». При этом решение не повлияет на поставки, которые уже запланированы в 2024 году.