У популярного средства против аллергии выявили побочные эффекты

У препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин выявили новые побочные эффекты — депрессивное расстройство и синдром «сухого глаза».

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо Минздрава РФ, в инструкции к этим лекарствам необходимо добавить соответствующую информацию.

Частота проявления осложнений неизвестна — эту информацию также необходимо отразить в документации. Доказательства наличия этих побочных эффектов получена после современных исследований опыта клинического применения препаратов на основе дезлоратадина.

Всего в государственном реестре лекарственных средств указано 27 препаратов с этим действующим веществом. Наиболее популярные из них — «Эриус», «Лордестин» и «Дезлоратадин-Вертекс».