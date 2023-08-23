Актриса Талызина раскритиковала действия Зеленского

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина во всем поддерживает Россию, но также любит и Украину. Ей крайне тяжело видеть, что происходит между двумя когда-то братскими странами. Актриса признается, что находится в шоке от действий нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.

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— Просто подонок! Актер! Воспользовался очень хорошим актерским ходом, — сказала она.

По словам Валентины Илларионовны, когда Зеленский встал на колени, это была актерская игра, а сейчас он ездит по всему миру и просит оружия для своей армии. Артистка уверена, что именно Зеленский, занявший пост руководителя страны в 2019 году, привел Украину к краху.

— Видеть его не могу. Он не патриот своей Украины! — заявила 88-летняя артистка в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».