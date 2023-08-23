Какой сегодня церковный праздник – 23 августа

23 августа православные верующие в России вспоминают святого Лаврентия Римского и других мучеников. Подробнее об истории православного праздника, а также о том, как его отмечают христиане, читайте в материале «Рамблера».

День памяти святого Лаврентия Римского

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Мученики архидиакон Лаврентий, папа Сикст, диаконы Феликиссим и Агапит, а также воин Ро¬ман жили во времена императора Валериана в Риме. В то время папа, который занимал Римский престол, был избран на верную смерть. Вместе с диаконами Феликиссимом и Агатипом папу Сикста заключили в темницу. Накануне папа обратился к Лаврентию – он попросил его раздать все имущество, а также предупредил о том, что и самого Лаврентия ждет мученическая смерть.

Вскоре Лаврентия взяли под стражу, после того, как стало известно, что у него тоже имеется крупное имущество. Однако в темнице Лаврентий не предался унынию: он принялся исцелять больных, многих из которых ему также удалось обратить в христианскую веру. В частности, после встречи с Лаврентием христианином стал мальчик-надзиратель.

Когда власти потребовали, чтобы Лаврентий показал свои сокровища, он собрал нищих и заявил, что все сокровища вложены в пустые сосуды. Те, кто кладет в них сокровища, «с избытком получает их в Царствии Небесном». Лаврентия принялись пытать и заставляли его отречься от Христа, но он не поддался. В итоге Лаврентий ушел из жизни, а в скором времени казнили и тех, кого он обратил в веру.

Как православная церковь отмечает божественный праздник святого Лаврентия

Наши предки были уверены, что святой Лаврентий исцеляет от болезней глаз. Именно поэтому сегодня христиане молятся ему о прозрении, а также о том, чтобы святой защитил их зрение от сглаза.

В народе 23 августа принято умываться утренней росой, чтобы избавиться от всех болезней.

В этот православный праздник принято убираться в доме, перетряхивать одеяла и выносить их на солнце, а также чистить подушки.

Девушки в старину в Лаврентьев день искали цветок ромашки, клали его в мешочек и везде носили с собой. Считалось, что этот ритуал позволит в течение месяца встретить настоящую любовь.

Что нельзя делать в день святого Лаврентия

23 августа запрещено раскрывать свои планы, цели и мечты.

Христиане сегодня стараются не ссориться – иначе конфликт окажется крайне тяжелым и затяжным.

Сегодня продолжается Успенский пост, поэтому рекомендуется воздерживаться от употребления мяса, рыбы, яиц и молока. Однако есть категории людей, которым не стоит отказываться от этих продуктов. К ним относятся пожилые люди, больные, беременные, кормящие матери и дети.

Не рекомендуется сегодня собирать орехи, так как это может иметь негативное влияние на материальное положение и привести к периоду голода.