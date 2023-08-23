Артемий Лебедев назвал лучший по удобству жизни город

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Москву лучшим по удобству жизни городом. Такое мнение он выразил в своем обзоре новостей, видео доступно на Rutube.

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Блогер в ходе обзора прокомментировал рейтинг городов по качеству жизни сервиса Numbeo, в котором Нижний Новгород занял 105-е место, обогнав Москву, Варшаву, Барселону и не только.

«Понятно, что это абсолютно ненаучная ***, и понятно, что лучше города, чем Москва, по удобству жизни все равно не существует», — заявил Лебедев.

Вместе с тем он добавил, что Нижний Новгород «тоже вполне себе ничего».

Ранее блогер Артемий Лебедев раскрыл преимущество Санкт-Петербурга перед Москвой. Он отметил, что архитектура северной столицы немного превосходит московскую.