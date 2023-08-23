В России предложили ежегодно выдавать по 20 тысяч рублей родителям школьников

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к заместителю председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой с предложением рассмотреть вопрос о ежегодной выдаче сертификата на 20 тыс. руб. родителям школьников, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Об этом сообщает RT.

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Омбудсмен отметила, что по данным Росстата, в 2022 году собрать в школу мальчика стоило 22,3 тыс. руб., девочку — 26,8 тыс. руб. По ее словам, в ряде регионов предусмотрены выплаты для покупки школьных принадлежностей, однако не все субъекты имеют возможность поддержать семьи во время подготовки детей к учебному году.

«Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, согласно которому ежегодно родителям будет предоставляться сертификат на подготовку к школе <...> на сумму 20 тыс. рублей на каждого школьника», — сказано в тексте обращения.

Она также напомнила, что в 2021 году был подписан указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в семьях с детьми школьного возраста, что стало для них ощутимой поддержкой.