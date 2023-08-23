В России предложили расширить список предметов для ЕГЭ

Парламентарии Башкортостана совместно с депутатом Госдумы от республики Эльвирой Аиткуловой предложили расширить перечень родных языков, которые преподают в школах, а также ввести возможность сдавать ЕГЭ по этим предметам. Соответствующий законопроект включили в план работы нижней палаты парламента в осеннюю сессию, передает «Парламентская газета».

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В Госсобрании Башкортостана обратили внимание на то, что в России есть более 270 языков и диалектов, однако в сфере образования задействованы только 105 из них, большинство — в качестве учебного предмета, а не языка обучения. В связи с этим башкирские парламентарии считают нужным внести изменения в Закон «Об образовании» и включить в него нормы об особенностях реализации образовательных программ этнокультурной направленности.

«Также предлагается не закреплять такие образовательные организации за конкретными территориями при условии, что не будут ущемлены права проживающих на данной территории граждан», — отметил председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Кроме того, проект закона предполагает расширение перечня предметов для итоговых экзаменов школьников — в него предлагают включить госэкзамены по родному языку и родной литературе. Пока школьники могут сдать только единые республиканские экзамены (ЕРЭ), однако, их результаты не будут засчитываться при поступлении в вуз.

В начале августа лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову письмо с предложением рассмотреть возможность организации вступительных испытаний в вузы для участников специальной военной операции (СВО) в дистанционном формате вместо очной сдачи ЕГЭ.