Социологи сравнили реальные ценности россиян с официальными

Сорок три процента россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, назвали главной духовной скрепой России семью. Об этом сообщает «Коммерсант».

Второе место среди традиционных ценностей с большим отрывом занял патриотизм (18 процентов), третье — вера и религия (11 процентов). Социологи сравнили ответы участников опроса со списком официально охраняемых духовно-нравственных ценностей, которые перечислены в указе президента, и нашли много совпадений.

Еще восемь процентов респондентов заявили, что для них важно уважение к старшим, семь процентов назвали своей ценностью детей, а о дружбе, свободе и справедливости упомянули лишь по два процента опрошенных.

В ходе опроса его участникам предлагали самостоятельно назвать важные для них ценности, вариантов ответов не было. Благодаря этому эксперты Russian Field выяснили, что список ценностей у россиян не длинный — многие не смогли назвать больше одной, 18 процентов затруднились с ответом, а два процента заявили, что таких ценностей нет.

Опрос проводился по телефону 8-14 августа 2023 года по заказу члена Общественной палаты Александра Асафова. В нем приняли участие 1600 человек, размер погрешности не превышает 2,45 процента.

В ноябре 2022 года был опубликован указ президента РФ об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Среди таких ценностей в нем перечислили жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.