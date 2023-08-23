В Алтайском крае из-за затяжной засухи ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели на территории Алтайского края в связи с затяжной засухой. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

"В связи с проявлением неблагоприятных агрометеорологических явлений на территории Алтайского края, вызванных атмосферной и почвенной засухой, суховеем, <…> правительство Алтайского края постановляет ввести <…> режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в документе.

Из постановления также следует, что Минсельхоз региона должен принять меры по своевременному оказанию помощи хозяйствам Благовещенского, Кулундинского, Табунского районов и города Славгорода в рамках имеющейся формы господдержки. Главам муниципальных районов рекомендовано организовать информирование населения о возникновении ЧС.