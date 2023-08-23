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Аэропорты Москвы возобновили работу после предотвращенной атаки БПЛА

По информации, полученной от экстренных служб, столичные аэропорты, включая Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, возобновили свою работу, которая ранее была приостановлена. Об этом пишет ТАСС.

Аэропорты Москвы возобновили работу после предотвращенной атаки БПЛА
© Максим Блинов/РИА «Новости»

Представитель экстренных служб подтвердил, что аэропорты снова принимают и отправляют рейсы. Согласно данным Flightradar, по крайней мере один рейс был перенаправлен в Нижний Новгород. Речь идет о рейсе компании "Ютэйр" из Сочи в Москву. В два часа ночи аэропорты Москвы ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Вчера ночью в московских аэропортах Внуково и Домодедово были также задержки рейсов. 21 августа в аэропортах Москвы задержано почти 80 рейсов.

Министерство обороны России заявило сегодня о пресечении атаки на Москву трех украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны, говорится в заявлении, в ночное пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву. Противником было запущено три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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