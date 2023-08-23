Аэропорты Москвы возобновили работу после предотвращенной атаки БПЛА

По информации, полученной от экстренных служб, столичные аэропорты, включая Шереметьево , Внуково , Домодедово и Жуковский , возобновили свою работу, которая ранее была приостановлена. Об этом пишет ТАСС.

Представитель экстренных служб подтвердил, что аэропорты снова принимают и отправляют рейсы. Согласно данным Flightradar, по крайней мере один рейс был перенаправлен в Нижний Новгород. Речь идет о рейсе компании "Ютэйр" из Сочи в Москву. В два часа ночи аэропорты Москвы ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Вчера ночью в московских аэропортах Внуково и Домодедово были также задержки рейсов. 21 августа в аэропортах Москвы задержано почти 80 рейсов.