Голикова заявила о снижении смертности в России

Показатели смертности в России снизились на 12,9% в январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом пишет РИА «Новости».

Голикова отметила, что показатели смертности достигли доковидных значений.

Вместе с тем, уточнила вице-премьер, показатели по рождаемости «скромные». Она добавила, что в первом полугодии произошло снижение рождаемости на 2,3% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

По ее словам, на показателях рождаемости сказались демографические «ямы» 90-х годов. Она пояснила, что правительство надеется на успех мер, которые были разработаны в целях реализации поручений президента России Владимира Путина.

Ранее глава государства сообщил, что в ситуация в сфере рождаемости в России «продолжает оставаться сложной».